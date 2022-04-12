«Ничего нового». Андрей Макаревич рассказал об отмене концертов в России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Музыкант Андрей Макаревич рассказал об отмене концертов группы «Машина времени» в разные периоды в стране. Он напомнил поклонникам, что сегодня в этом отношении не происходит «ничего нового».
«Первые запреты пошли в конце семидесятых — мы еще жили в СССР. Играли по студенческим общагам и домам культуры, были сами по себе, поэтому запретить нас, как и вообще поймать, было не очень просто — мы нигде не состояли», — написал Макаревич в телеграм-канале.
По его словам, в конце 1979 группа оказалась в Росконцерте, и «красивая жизнь длилась до 1982 года», когда в печати появилась знаменитая статья «Рагу из синей птицы» (имеется в виду материал, опубликованный в «Комсомольской правде» в 1982 году с резкой критикой группы «Машина времени»).
«На полгодика нас закрыли. Дальше всё было чудесно до 2014 — Крым, Донбасс», — написал Макаревич. По его словам, на полтора года их записали в «друзья хунты», но «прошло и это».
«Я к тому, что когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живём. Будем жить дальше», — сказал музыкант.
«Первые запреты пошли в конце семидесятых — мы еще жили в СССР. Играли по студенческим общагам и домам культуры, были сами по себе, поэтому запретить нас, как и вообще поймать, было не очень просто — мы нигде не состояли», — написал Макаревич в телеграм-канале.
По его словам, в конце 1979 группа оказалась в Росконцерте, и «красивая жизнь длилась до 1982 года», когда в печати появилась знаменитая статья «Рагу из синей птицы» (имеется в виду материал, опубликованный в «Комсомольской правде» в 1982 году с резкой критикой группы «Машина времени»).
«На полгодика нас закрыли. Дальше всё было чудесно до 2014 — Крым, Донбасс», — написал Макаревич. По его словам, на полтора года их записали в «друзья хунты», но «прошло и это».
«Я к тому, что когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живём. Будем жить дальше», — сказал музыкант.
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