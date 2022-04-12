В Рио-де-Жанейро после «ковидного» перерыва стартовал знаменитый карнавал

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Традиционный карнавал стартовал в Рио-де-Жанейро. В прошлом году он не состоялся из-за ограничений по коронавирусу, в этом году карнавал перенесли с февраля на апрель из-за «омикрона».В феврале представители системы здравоохранения Бразилии предостерегали от проведения праздника в апреле в связи с «серьезной эпидемиологической опасностью». Между тем, 18 апреля в стране отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный с началом пандемии.Церемонию открытия провел мэр города Эдуарду Паес. В этом году запланировано провести около 500 парадов. Карнавал продлится до 30 апреля и завершится парадом чемпионов школ самбы.