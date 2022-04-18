Китай продемонстрировал новую сверхзвуковую противокорабельную ракету
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Китай продемонстрировал новую сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21, сообщает издание South China Morning Post.
По данным газеты, дальность действия ракеты от 1000 до 1500 км, она способна поразить «целую авианосную ударную группу». Местные военные аналитики предполагают, что демонстрация ракеты, предназначенной для поражения авианосцев, «может быть предупреждением для Соединенных Штатов или Тайваня».
15 апреля Китай заявил о военных учениях в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США.
По данным газеты, дальность действия ракеты от 1000 до 1500 км, она способна поразить «целую авианосную ударную группу». Местные военные аналитики предполагают, что демонстрация ракеты, предназначенной для поражения авианосцев, «может быть предупреждением для Соединенных Штатов или Тайваня».
15 апреля Китай заявил о военных учениях в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Краснотурьинске в пожаре погиб человек
18 апреля 2022
18 апреля 2022