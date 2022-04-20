Авиакомпания «Россия» запускает ежедневный рейс из Москвы в Ереван
Россия и мир
Фото: Владислав Постников
Авиакомпания «Россия» запустила рейс из Москвы в Ереван. Летать можно будет ежедневно на самолете российского производства Superjet 100, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Перелеты будут осуществляться из аэропорта Шереметьево.
«Прямые рейсы «России» Москва – Ереван – удобный и быстрый способ посетить гостеприимную Армению. Это актуальное направление маршрутной сети авиаперевозчика для развития как бизнеса, так и туризма. Город Ереван, расположенный в Араратской долине, богат своей историей и уникальной культурой, традиционно привлекает путешественников», – указано в сообщении авиаперевозчика.
Также известно, что ежедневные рейсы в Ереван у «России» есть и из Сочи. Перелеты выполняются также на Superjet 100.
Пресс-служба авиакомпании не сообщает о ценовой политике, однако мы посмотрели на сайте «России» – в экономклассе билеты можно купить за 20 000 рублей (в том числе).
Перелеты будут осуществляться из аэропорта Шереметьево.
«Прямые рейсы «России» Москва – Ереван – удобный и быстрый способ посетить гостеприимную Армению. Это актуальное направление маршрутной сети авиаперевозчика для развития как бизнеса, так и туризма. Город Ереван, расположенный в Араратской долине, богат своей историей и уникальной культурой, традиционно привлекает путешественников», – указано в сообщении авиаперевозчика.
Также известно, что ежедневные рейсы в Ереван у «России» есть и из Сочи. Перелеты выполняются также на Superjet 100.
Пресс-служба авиакомпании не сообщает о ценовой политике, однако мы посмотрели на сайте «России» – в экономклассе билеты можно купить за 20 000 рублей (в том числе).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Из аэропорта Кольцово возобновились полеты в Минск
11 апреля 2022
11 апреля 2022
В самолет рейса Екатеринбург – Сургут попала молния
20 апреля 2022
20 апреля 2022