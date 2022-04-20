Американская автомобильная корпорация General Motors окончательно уходит из России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Крупнейшая американская корпорация General Motors уходит из России. По данным «Коммерсанта», это первый автоконцерн, который окончательно уйдет из России после начала боевых действий на Украине.
Издание со ссылкой на источники пишет, что дилеров уже уведомили о прекращении поставок автомобилей. Кроме того, компания, по данным «Коммерсанта», увольняет сотрудников российского офиса.
General Motors принадлежат автомобильные марки Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC. С 2015 год концерн свернул производство в России и поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. В марте машины попали под запрет на экспорт в РФ.
Издание со ссылкой на источники пишет, что дилеров уже уведомили о прекращении поставок автомобилей. Кроме того, компания, по данным «Коммерсанта», увольняет сотрудников российского офиса.
General Motors принадлежат автомобильные марки Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC. С 2015 год концерн свернул производство в России и поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. В марте машины попали под запрет на экспорт в РФ.
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