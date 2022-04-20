Американская автомобильная корпорация General Motors окончательно уходит из России

14.44 Среда, 20 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Крупнейшая американская корпорация General Motors уходит из России. По данным «Коммерсанта», это первый автоконцерн, который окончательно уйдет из России после начала боевых действий на Украине.

Издание со ссылкой на источники пишет, что дилеров уже уведомили о прекращении поставок автомобилей. Кроме того, компания, по данным «Коммерсанта», увольняет сотрудников российского офиса.

General Motors принадлежат автомобильные марки Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC. С 2015 год концерн свернул производство в России и поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. В марте машины попали под запрет на экспорт в РФ.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловскую область вернулся освобожденный из плена контрактник
20 апреля 2022
В Екатеринбурге пациенты пожаловались на отсутствие льготного инсулина, в том числе отечественного
14 апреля 2022
В ходе боевых действий в Украине погиб сапёр из Свердловской области
17 апреля 2022
Авиакомпания «Turksh Airlines» отменяет рейсы из Екатеринбурга на месяц
13 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:04 На Урале запустили новый дробильно-сортировочный комплекс
15:42 Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие интернета у крупного провайдера
15:20 Вместо генконсульства Германии в Екатеринбурге построят парк
14:59 В Свердловской области задержали пять сторонников террористической ячейки
14:29 Еще 288 свердловчан заболели коронавирусом
13:54 В Екатеринбурге перекроют 6 улиц во время Пасхального шествия
13:38 Turkish Airlines продлила отмену рейсов из Екатеринбурга до конца весны
13:20 Росреестр по Пермскому краю: как бесплатно проверить объект недвижимости
13:19 В Свердловскую область вернулся освобожденный из плена контрактник
13:05 1 мая в Перми будет запрещена торговля алкоголем
13:01 Житель Прикамья предстанет перед судом за продажу краденой бензопилы
12:49 В столице Урала вынесли приговор по делу об убийстве 14-летней давности
12:48 «Горьковка» приглашает пермяков на встречи клубов
12:07 В Верхней Пышме «Уралэлектромедь» запустило в работу плавильный комплекс после капитального ремонта
11:46 В Екатеринбурге спасатели вытащили провалившегося в коллектор ребенка
11:20 Ученики нижнетагильской школы №40 перелезали через забор, чтобы пойти домой
10:50 Из пожара в доме на улице Восстания в Екатеринбурге спасли 7 человек
10:23 В Екатеринбурге двух пенсионерок обманули мошенники по схеме «сын попал в ДТП»
09:50 Ушел из жизни бывший ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко
09:46 Право сироты на жилье защитили судебные приставы Пермского края
09:15 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходах
21:28 Студенты-архитекторы просят снять баннер с буквой «Z» со здания университета в Екатеринбурге
20:37 Пропавшего в начале года мужчину нашли убитым в селе под Каменском-Уральским
20:00 Всего за 2 минуты пожарные потушили горящий джип в селе Кашино под Сысертью
19:50 В Первоуральске после сообщения о минировании школы эвакуировали учеников
Все новости
15:42 Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, ему грозит 175 лет тюрьмы
14:44 Американская автомобильная корпорация General Motors окончательно уходит из России
14:01 В России действуют свыше 70 лесных пожаров, больше всего — в Сибири и на Дальнем Востоке. Инфографика
12:45 В России доля концертов иностранных музыкантов опустилась ниже 1%
11:53 Володин: странам Европы придется компенсировать вред, нанесенный санкциями экономике РФ
10:48 «Коммерсант»: оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять около 35% автопарка
10:07 Корпорация Toshiba приостановила прием заказов и инвестиции в Россию
09:32 Российские дипломаты покинули Японию под «Прощание славянки»
17:55 Появились подробности об экипаже задержанного в Греции российского танкера
16:48 В РПЦ сообщили, что куличи с буквой Z не могут считаться пасхальными
16:07 Крупный немецкий производитель бытовой химии Henkel остановил деятельность России
15:32 Лавров заявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине
15:09 Автоконцерн Stellantis, производящий Opel и Peugeot, приостановил сборку машин в Калуге
14:38 Президент Молдавии утвердила запрет на георгиевскую ленту в республике
14:04 «Коммерсант»: автопром России вернется к экологическим стандартам 90-х из-за санкций
12:42 Министр Кравцов: в российских школах будут изучать историю с первого класса
12:08 В МИД РФ прокомментировали заявления США о возможном признании России «страной — спонсором терроризма»
11:05 Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения
10:24 США и Япония завершили крупномасштабные учения в Восточно-Китайском и Японском морях
09:29 Павел Дуров сообщил, что Telegram добавил функцию перевода с украинского
08:48 Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Головчино, есть пострадавшая
18:22 Президент РФ установил выплаты в 5 млн рублей семьям пограничников, погибших на границе с Украиной
17:52 Путин заявил, что западная «стратегия экономического блицкрига не удалась»
17:07 Курганский губернатор Шумков объявил о бесплатной раздаче населению 40 тонн картофеля
15:59 Лукашенко сообщил, что его лечащий врач и еще более 30 медиков задержаны за коррупцию
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK