В России доля концертов иностранных музыкантов опустилась ниже 1%
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В России доля концертов иностранных артистов от всех запланированных выступлений, на которые продаются билеты, в марте опустилась ниже 1%. Об этом пишет РБК со ссылкой на подсчеты билетных сервисов.
Многие заранее объявленные концерты и гастроли зарубежных исполнителей перенесены или отменены.
Компании, которые организуют выступления иностранных артистов, заявляют, что они вынуждены практически полностью закрывать бизнес на неопределенное время. Вместе с угрозой банкротства они столкнулись с тем, что зарубежные артисты не могут вернуть ранее выплаченные авансы из-за ограничений в работе платежных систем.
В сложившейся ситуации агентства перестраиваются на отечественных исполнителей. Однако представители рынка признают, что почти треть артистов первого эшелона «утрачена» из-за публичных высказываний по поводу происходящего на Украине.
В 2019 году доля иностранных музыкантов на концертном рынке в России составляла 20%, во время пандемии коронавируса — 3%.
Многие заранее объявленные концерты и гастроли зарубежных исполнителей перенесены или отменены.
Компании, которые организуют выступления иностранных артистов, заявляют, что они вынуждены практически полностью закрывать бизнес на неопределенное время. Вместе с угрозой банкротства они столкнулись с тем, что зарубежные артисты не могут вернуть ранее выплаченные авансы из-за ограничений в работе платежных систем.
В сложившейся ситуации агентства перестраиваются на отечественных исполнителей. Однако представители рынка признают, что почти треть артистов первого эшелона «утрачена» из-за публичных высказываний по поводу происходящего на Украине.
В 2019 году доля иностранных музыкантов на концертном рынке в России составляла 20%, во время пандемии коронавируса — 3%.
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