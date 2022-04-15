Володин: странам Европы придется компенсировать вред, нанесенный санкциями экономике РФ
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции против России незаконны и странам, которые их ввели, придется со временем «компенсировать нанесенный вред».
«Страны Европы должны понимать следующее. <…> Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернёмся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — написал Володин в телеграм-канале.
Володин, комментируя оплату российского газа в рублях, заявил, что европейские страны – не единственные потребители российских энергоресурсов, и у страны «есть куда их перенаправить».
«Наша страна к вызовам адаптирована. А вот готовы ли ваши государства, привыкшие жить беззаботно за счет России, — время покажет», — написал Володин.
«Страны Европы должны понимать следующее. <…> Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернёмся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — написал Володин в телеграм-канале.
Володин, комментируя оплату российского газа в рублях, заявил, что европейские страны – не единственные потребители российских энергоресурсов, и у страны «есть куда их перенаправить».
«Наша страна к вызовам адаптирована. А вот готовы ли ваши государства, привыкшие жить беззаботно за счет России, — время покажет», — написал Володин.
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