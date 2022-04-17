«Коммерсант»: оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять около 35% автопарка
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Участники рынка каршеринга столкнулись с вызовами, которые могут привести к существенному сокращению автопарка, повышению тарифов и снижению спроса на услугу.
В частности, по данным «Коммерсанта», один из операторов каршеринга «Яндекс.Драйв» в этом году может лишиться около 35% автопарка. В этом году у компании истекают лизинговые контракты, в связи с чем они вынуждены возвращать машины собственникам. При этом покупка новых авто затруднительна из-за дефицита и роста цен на авторынке.
Еще одна проблема заключается в том, что производители на фоне кризиса перестали выдавать квоты для каршеринговых компаний. Также лизинговые компании увеличили ставку с 8% до 20%, пишет издание со ссылкой на источники.
Это может привести к росту стоимости услуги и, соответственно, к падению спроса у населения.
В частности, по данным «Коммерсанта», один из операторов каршеринга «Яндекс.Драйв» в этом году может лишиться около 35% автопарка. В этом году у компании истекают лизинговые контракты, в связи с чем они вынуждены возвращать машины собственникам. При этом покупка новых авто затруднительна из-за дефицита и роста цен на авторынке.
Еще одна проблема заключается в том, что производители на фоне кризиса перестали выдавать квоты для каршеринговых компаний. Также лизинговые компании увеличили ставку с 8% до 20%, пишет издание со ссылкой на источники.
Это может привести к росту стоимости услуги и, соответственно, к падению спроса у населения.
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