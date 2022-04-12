Российские дипломаты покинули Японию под «Прощание славянки»

09.32 Среда, 20 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства покинули Японию. С территории дипмиссии РФ в Токио они выехали в аэропорт на автобусе под «Прощание славянки». Их провожали несколько десятков коллег и многочисленные СМИ, сообщают РИА Новости.

Япония объявила о высылке российских дипломатов 8 апреля в связи с ситуацией на Украине. В посольстве России в Японии назвали решение Токио недружественным и политизированным. По мнению сотрудников посольства, этот шаг станет контрпродуктивным для диалога между странами.

Дипломаты покинули страну на самолете авиакомпании «Россия».

С начала военной операции о высылке дипломатов объявили несколько государств. Ранее в интервью «Вечерним ведомостям» советник ректора НИУ ВШЭ профессор Олег Солодухин, бывший на дипломатической работе в Чехии в 2014-2019 годах, прокомментировал массовую высылку российских дипломатов. По его словам, это обычная практика в период обострения международных отношений, и такие меры всегда получают зеркальный ответ.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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