Профессор ВШЭ назвал массовую высылку дипломатов обычной практикой во время обострения международной обстановки

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Советник ректора НИУ ВШЭ профессор Олег Солодухин, бывший на дипломатической работе в Чехии в 2014-2019 годах, прокомментировал массовую высылку российских дипломатов. По его словам, это обычная практика в период обострения международных отношений.«К сожалению, во время серьезного обострения международной обстановки это является обычной практикой. Мы помним такие примеры в начале 1980-х годов, когда советских дипломатов высылали из ведущих стран НАТО. Или более свежий пример, когда в прошлом году дипломатическая война между Россией и Чехией закончилась сокращением персонала посольств до 6-7 человек», — сказал «Вечерним ведомостям» Олег Солодухин.По его словам, в этом вопросе следует учитывать две стороны. «Первая — это объявление о непосредственной высылке. Вторая — означает ли эта высылка, что высылающая сторона также требует сократить численность посольств. Этот вопрос регулируется в двустороннем порядке, — говорит профессор. — Я не могу утверждать, но пока нам не сообщили о сокращении численности персонала посольств, как это было в прошлом году в ситуации с той же Чехией. То есть на место высланных дипломатов в течение какого-то времени могут приехать другие, но опять же даже примерные сроки вам сейчас никто не назовет».По мнению Олега Солодухина, такие меры всегда получают зеркальный ответ, и в ближайшее время российская сторона также объявит о высылке сотрудников дипломатических представительств.