В РПЦ сообщили, что куличи с буквой Z не могут считаться пасхальными
Россия и мир
Фото: читатель 45.RU/45.ru
В городе Шадринске местные жители заметили в одном из магазинов куличи, украшенные буквой Z на зеленой глазури. Один кулич стоит 190 рублей – дешевле, чем обычные пасхальные куличи, сообщили 45.RU.
В РПЦ заявили, что подобные хлебобулочные изделия не могут иметь отношения к христианской традиции.
«Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может», — заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Освящение таких изделий проводиться не должно, полагают в РПЦ.
Тем не менее, представитель РПЦ добавил, что хлебобулочные изделия с патриотической символикой имеют право на существование «как форма поддержки армии», но «вне сакрального пространства церквей».
Также на зеленые куличи обратила внимание Ксения Собчак. Она опубликовала фото в своем телеграм-канале и сопроводила комментарием: «Уверена, на пасхальных яйцах в этом году появятся танки».
В РПЦ заявили, что подобные хлебобулочные изделия не могут иметь отношения к христианской традиции.
«Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может», — заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Освящение таких изделий проводиться не должно, полагают в РПЦ.
Тем не менее, представитель РПЦ добавил, что хлебобулочные изделия с патриотической символикой имеют право на существование «как форма поддержки армии», но «вне сакрального пространства церквей».
Также на зеленые куличи обратила внимание Ксения Собчак. Она опубликовала фото в своем телеграм-канале и сопроводила комментарием: «Уверена, на пасхальных яйцах в этом году появятся танки».
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