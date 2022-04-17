Лавров заявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today заявил, что на Украине начинается «следующая фаза» российской спецоперации.
«Операция на востоке Украины направлена — как уже было объявлено с самого начала — на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — сказал Лавров.
Также он заявил, что Россия не собирается менять режим на Украине, у украинского народа должна быть свобода выбора.
На вопрос о возможности использования ядерного оружия Лавров ответил, что Россия рассматривает возможность использования только обычных вооружений на Украине.
«Операция на востоке Украины направлена — как уже было объявлено с самого начала — на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — сказал Лавров.
Также он заявил, что Россия не собирается менять режим на Украине, у украинского народа должна быть свобода выбора.
На вопрос о возможности использования ядерного оружия Лавров ответил, что Россия рассматривает возможность использования только обычных вооружений на Украине.
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