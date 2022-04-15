Президент Молдавии утвердила запрет на георгиевскую ленту в республике
Россия и мир
Фото: официальный сайт президента Молдавии/presedinte.md
Президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту в республике. Об этом она заявила сегодня в ходе брифинга.
Ранее парламент республики одобрил запрет на георгиевскую ленту.
Напомним, в ноябре 2021 года запрет на использование георгиевских ленточек утвердил парламент Латвии.
Между тем, в России в Госдуму внесён законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Об этом сообщается на сайте «Единой России». Депутаты предлагают ввести уголовную и административную ответственность за публичное осквернение ленты. Также проект регламентирует, что лента может быть использована только в целях, связанных с исторической памятью.
Ранее парламент республики одобрил запрет на георгиевскую ленту.
Напомним, в ноябре 2021 года запрет на использование георгиевских ленточек утвердил парламент Латвии.
Между тем, в России в Госдуму внесён законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Об этом сообщается на сайте «Единой России». Депутаты предлагают ввести уголовную и административную ответственность за публичное осквернение ленты. Также проект регламентирует, что лента может быть использована только в целях, связанных с исторической памятью.
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