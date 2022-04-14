«Коммерсант»: автопром России вернется к экологическим стандартам 90-х из-за санкций
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0» (сейчас действует стандарт «Евро-5»). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы.
По действующему техрегламенту Таможенного союза (ТР ТС 018), в обращение должны выпускаться только машины класса «Евро-5» и выше. В России с этим возникли проблемы после приостановки поставок электронных блоков управления, комплектующих, которые регулируют уровень выбросов. Таким образом, эксперты прогнозируют откат экостандартов в России к уровню 1990-х.
Издание ссылается на проект постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период», который разрешает выпускать машины класса «Евро-0» и упрощает требования к выпускаемым в России автомобилям. Речь идет о крупных автоконцернах с численностью сотрудников более 5 тыс. человек, производителях полуприцепов, электробусов и компаниях под санкциями. Документ уже находится в аппарате правительства и проходит заключительные правки, пишет издание.
Между тем, в России уже собрано несколько тысяч машин, не соответствующих действующему стандарту «Евро-5». Например, по данным «Коммерсанта», КамАЗ уже перешел к выпуску грузовиков «Евро-2» (но пока не имеет права их продавать).
Евро-0 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, он был введён на территории большинства стран Европы в 1988 году и действовал до 1992 года. Стандарт Евро-5 был введен в ЕС в 2008-2009 годах (для грузовых и легковых авто). В России Евро-5 действует с 2016 года.
По действующему техрегламенту Таможенного союза (ТР ТС 018), в обращение должны выпускаться только машины класса «Евро-5» и выше. В России с этим возникли проблемы после приостановки поставок электронных блоков управления, комплектующих, которые регулируют уровень выбросов. Таким образом, эксперты прогнозируют откат экостандартов в России к уровню 1990-х.
Издание ссылается на проект постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период», который разрешает выпускать машины класса «Евро-0» и упрощает требования к выпускаемым в России автомобилям. Речь идет о крупных автоконцернах с численностью сотрудников более 5 тыс. человек, производителях полуприцепов, электробусов и компаниях под санкциями. Документ уже находится в аппарате правительства и проходит заключительные правки, пишет издание.
Между тем, в России уже собрано несколько тысяч машин, не соответствующих действующему стандарту «Евро-5». Например, по данным «Коммерсанта», КамАЗ уже перешел к выпуску грузовиков «Евро-2» (но пока не имеет права их продавать).
Евро-0 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, он был введён на территории большинства стран Европы в 1988 году и действовал до 1992 года. Стандарт Евро-5 был введен в ЕС в 2008-2009 годах (для грузовых и легковых авто). В России Евро-5 действует с 2016 года.
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