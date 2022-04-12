В МИД РФ прокомментировали заявления США о возможном признании России «страной — спонсором терроризма»

12.08 Вторник, 19 апреля 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Марии Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления США о том, что «Россия может быть признана страной — спонсором терроризма». Она назвала это пропагандистским ходом.

«Это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах вообще никто не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона», — сказала Захарова в эфире «Соловьёв LIVE». Она считает, что заявления США нужны для того, «чтобы убедить тех, кто ещё не сломался».

Ведущий эфира Владимир Соловьев предположил, что в случае принятия такого решения, США среди прочего потребуют от Индии и Китая отказаться от торговых отношений с Россией.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что США не исключают «возможное включение России в список стран — спонсоров терроризма». «У нас есть полномочия, но я пока не стала бы делать предсказаний», — сказала она на брифинге.

Также представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил CNN, что ведомство изучает вопрос признания России «страной — спонсором терроризма». Сообщается, что сейчас в списке таких стран Иран, КНДР, Куба и Сирия.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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