Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Головчино, есть пострадавшая
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного села Головчино. По его сведениям, пострадала местная жительница, есть разрушения.
«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения <…> Сейчас идёт подомовой обход», — написал Гладков в телеграм-канале сегодня утром.
Позже он добавил, что пострадала местная жительница, ей сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения <…> Сейчас идёт подомовой обход», — написал Гладков в телеграм-канале сегодня утром.
Позже он добавил, что пострадала местная жительница, ей сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
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