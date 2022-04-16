Президент РФ установил выплаты в 5 млн рублей семьям пограничников, погибших на границе с Украиной
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Путин подписал указ, в соответствии с которым военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности и членам их семей будут предоставлены дополнительные социальные гарантии.
Согласно документу, в случае гибели военнослужащего пограничных органов федеральной службы безопасности, который выполнял задачи по охране госграниц на участках, «примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины», его родственники получат 5 млн рублей. В случае ранения — 3 млн рублей.
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на случаи, произошедшие с 24 февраля.
Согласно документу, в случае гибели военнослужащего пограничных органов федеральной службы безопасности, который выполнял задачи по охране госграниц на участках, «примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины», его родственники получат 5 млн рублей. В случае ранения — 3 млн рублей.
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на случаи, произошедшие с 24 февраля.
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