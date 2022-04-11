Курганский губернатор Шумков объявил о бесплатной раздаче населению 40 тонн картофеля
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вадима Шумкова
Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о выдаче бесплатного семенного картофеля и сельскохозяйственных животных для населения.
«В этом году снова выдаём бесплатно семенной картофель тем, кто готов разрабатывать ранее заброшенные участки. По 100 килограммов в руки. На эти цели предусмотрено 40 тонн», — написал Шумков в телеграм-канале. Также, по его словам, несколько сотен семей получат сельскохозяйственных животных с оплатой до 70% за счёт бюджета.
Кроме того, в региональном правительстве составляют список категорий одиноких пенсионеров, которым ближайшим летом бесплатно выдадут дрова. «Всего более 19 000 одиноко проживающих граждан и семей с низким доходом. Поручил проработать варианты их поддержки», — сказал губернатор.
В мае 2020 года из-за сложной ситуации на фоне пандемии курганские власти также выдавали бесплатный семенной картофель, поросят и телят с запасом кормов. На поддержку могли рассчитывать жители региона, попавшие в сложную ситуацию — те, кто ранее не занимался подсобным хозяйством, а также те, кто решил его расширить из-за падения доходов на фоне пандемии.
«В этом году снова выдаём бесплатно семенной картофель тем, кто готов разрабатывать ранее заброшенные участки. По 100 килограммов в руки. На эти цели предусмотрено 40 тонн», — написал Шумков в телеграм-канале. Также, по его словам, несколько сотен семей получат сельскохозяйственных животных с оплатой до 70% за счёт бюджета.
Кроме того, в региональном правительстве составляют список категорий одиноких пенсионеров, которым ближайшим летом бесплатно выдадут дрова. «Всего более 19 000 одиноко проживающих граждан и семей с низким доходом. Поручил проработать варианты их поддержки», — сказал губернатор.
В мае 2020 года из-за сложной ситуации на фоне пандемии курганские власти также выдавали бесплатный семенной картофель, поросят и телят с запасом кормов. На поддержку могли рассчитывать жители региона, попавшие в сложную ситуацию — те, кто ранее не занимался подсобным хозяйством, а также те, кто решил его расширить из-за падения доходов на фоне пандемии.
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