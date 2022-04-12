Лукашенко сообщил, что его лечащий врач и еще 35 медиков задержаны за коррупцию
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения, генпрокурором и председателем Комитета госбезопасности обсудил дело врачей-ортопедов, которых обвиняют в коррупции. В деле 60 фигурантов, задержаны 35 человек, в том числе личный врач Лукашенко, сообщает агентство Белта.
По словам Лукашенко, он хорошо знаком с ходом дела и контролирует его с самого начала. Еще в 2018 году Комитет госбезопасности сообщил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии, при обыске у него было обнаружено около $500 тыс, пишет агентство.
Впоследствии более 30 должностных лиц были задержаны. Все они, по данным белорусских правоохранителей, многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и препаратов по завышенным ценам.
«Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома», — цитирует Лукашенко Белта.
По его словам, по обвинению в коррупции был задержан и его лечащий врач, который неоднократно обследовал президента. «Я огорчен этим фактом, но закон есть закон — он един для всех», — сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, он хорошо знаком с ходом дела и контролирует его с самого начала. Еще в 2018 году Комитет госбезопасности сообщил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии, при обыске у него было обнаружено около $500 тыс, пишет агентство.
Впоследствии более 30 должностных лиц были задержаны. Все они, по данным белорусских правоохранителей, многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и препаратов по завышенным ценам.
«Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома», — цитирует Лукашенко Белта.
По его словам, по обвинению в коррупции был задержан и его лечащий врач, который неоднократно обследовал президента. «Я огорчен этим фактом, но закон есть закон — он един для всех», — сказал Лукашенко.
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