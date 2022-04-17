В России заблокировали сайт правозащитной организации Human Rights Watch

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Сайт правозащитной организации Human Rights Watch не доступен для российских пользователей.Согласно реестру блокировок Роскомнадзора, ограничен доступ к одной из страниц сайта. Но так как ресурс использует интернет-протокол https, какую-то конкретную страницу заблокировать нельзя, у российских операторов недоступен сразу весь ресурс.Кроме того, под блокировку попали еще 24 сайта, многие из них принадлежат украинским СМИ.Неправительственная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США) занимается мониторингом, расследованиями и документированием нарушений прав человека более чем в 70 странах.