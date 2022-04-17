В России заблокировали сайт правозащитной организации Human Rights Watch
Россия и мир
Фото: скриншот страницы hrw.org
Сайт правозащитной организации Human Rights Watch не доступен для российских пользователей.
Согласно реестру блокировок Роскомнадзора, ограничен доступ к одной из страниц сайта. Но так как ресурс использует интернет-протокол https, какую-то конкретную страницу заблокировать нельзя, у российских операторов недоступен сразу весь ресурс.
Кроме того, под блокировку попали еще 24 сайта, многие из них принадлежат украинским СМИ.
Неправительственная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США) занимается мониторингом, расследованиями и документированием нарушений прав человека более чем в 70 странах.
Согласно реестру блокировок Роскомнадзора, ограничен доступ к одной из страниц сайта. Но так как ресурс использует интернет-протокол https, какую-то конкретную страницу заблокировать нельзя, у российских операторов недоступен сразу весь ресурс.
Кроме того, под блокировку попали еще 24 сайта, многие из них принадлежат украинским СМИ.
Неправительственная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США) занимается мониторингом, расследованиями и документированием нарушений прав человека более чем в 70 странах.
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