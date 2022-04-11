Авиакомпании, эксплуатирующие SSJ, предупредили о рисках приостановки полетов из-за санкций
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Гендиректор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин направил в правительство Иркутской области письмо, в котором говорится о проблемах при ремонте двигателей самолетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо.
Гендиректор уведомляет губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о том, что авиакомпании, эксплуатирующие самолеты Sukhoi Superjet 100, из-за санкций «не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146». Сообщается, что это может привести к «остановке парка» Superjet в краткосрочной перспективе.
Кроме того, менеджеры еще трех авиакомпаний, летающих на Superjet, сообщили о проблемах с обслуживанием моторов на фоне санкций, пишет РБК. В одной из компаний изданию сказали, что, если техподдержка не улучшится, авиакомпании придется остановить перевозку пассажиров на Sukhoi Superjet 100 уже ближайшей осенью.
Гендиректор «ИрАэро» просит губернатора Иркутской области предложить правительству РФ передать все полномочия по ремонту моторов и отгрузке запчастей для них Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Гендиректор уведомляет губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о том, что авиакомпании, эксплуатирующие самолеты Sukhoi Superjet 100, из-за санкций «не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146». Сообщается, что это может привести к «остановке парка» Superjet в краткосрочной перспективе.
Кроме того, менеджеры еще трех авиакомпаний, летающих на Superjet, сообщили о проблемах с обслуживанием моторов на фоне санкций, пишет РБК. В одной из компаний изданию сказали, что, если техподдержка не улучшится, авиакомпании придется остановить перевозку пассажиров на Sukhoi Superjet 100 уже ближайшей осенью.
Гендиректор «ИрАэро» просит губернатора Иркутской области предложить правительству РФ передать все полномочия по ремонту моторов и отгрузке запчастей для них Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).
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