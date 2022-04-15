РПЦ вновь перенесла сроки Архиерейского Собора
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Священный Синод РПЦ принял решение вновь перенести сроки Архиерейского Собора, который должен был состояться 26-29 мая 2022 года. Причиной стала сложная международная обстановка.
«В связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, члены Синода постановили перенести сроки проведения Собора на осенний или зимний период 2022 года», — сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
15 октября прошлого года РПЦ перенесла Собор из-за сложной эпидемиологической обстановки на полгода — с ноября на май 2022 года.
Архиерейский Собор, высший орган иерархического управления РПЦ, созывается не реже одного раза в четыре года, а также «в исключительных случаях». Предыдущий Собор состоялся в 2017 году.
«В связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, члены Синода постановили перенести сроки проведения Собора на осенний или зимний период 2022 года», — сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
15 октября прошлого года РПЦ перенесла Собор из-за сложной эпидемиологической обстановки на полгода — с ноября на май 2022 года.
Архиерейский Собор, высший орган иерархического управления РПЦ, созывается не реже одного раза в четыре года, а также «в исключительных случаях». Предыдущий Собор состоялся в 2017 году.
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