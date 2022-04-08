Минобороны: российские ПВО сбили вертолет, который атаковал поселок в Брянской области
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
В минобороны РФ завили, что российские ПВО сбили вертолет Ми-8, который, по данным ведомства, 14 апреля атаковал поселок Климово в Брянской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», — говорится в сводке министерства.
14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в поселке городского типа Климово были обстреляны жилые дома.
Пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина и ребенок 2020 года рождения. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, ребенка в состоянии средней степени тяжести транспортировали на лечение в Москву, сообщили в минздраве.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», — говорится в сводке министерства.
14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в поселке городского типа Климово были обстреляны жилые дома.
Пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина и ребенок 2020 года рождения. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, ребенка в состоянии средней степени тяжести транспортировали на лечение в Москву, сообщили в минздраве.
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