Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле жилых домов в поселке Климово

17.10 Четверг, 14 апреля 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Богомаза
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сегодня в поселке городского типа Климово были обстреляны жилые дома. Среди жителей есть пострадавшие.

«В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в телеграм-канале. По его словам, стрельба велась ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Климовском районе Брянской области был нанесен удар по погранпункту, предположительно, из минометов.

В результате обстрелов пострадали семь человек, среди которых беременная женщина и ребенок. ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщил, что беременная находится в удовлетворительном состоянии, ребенок в состоянии средней тяжести. Двое взрослых, по данным местной больницы, в тяжелом состоянии.

Школы приграничных районов Брянской области переходят на дистанционное обучение с 15 апреля.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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