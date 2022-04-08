Хинштейн назвал блокировку YouTube в России нежелательной мерой
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что блокировка YouTube в России нежелательна.
«Считаю, что блокировка YouTube — мера нежелательная <...> Блокировка — это самая крайняя, чрезвычайная мера. Ей предшествуют и другие, — тоже довольно неприятные, но не такие радикальные. Например, замедление трафика. И для ресурсов, подобных YouTube, где основной контент это именно аудиовизуальный, конечно же, замедление трафика — это достаточно болезненное ограничение», — сказал депутат в интервью Газете.ru.
По его словам, Google «шаг за шагом совершает провокационные действия». Последний пример — блокировка канала «Дума ТВ», заявил депутат.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал возможную блокировку ресурса в России. «Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа», — сказал он в интервью РИА Новости.
«Считаю, что блокировка YouTube — мера нежелательная <...> Блокировка — это самая крайняя, чрезвычайная мера. Ей предшествуют и другие, — тоже довольно неприятные, но не такие радикальные. Например, замедление трафика. И для ресурсов, подобных YouTube, где основной контент это именно аудиовизуальный, конечно же, замедление трафика — это достаточно болезненное ограничение», — сказал депутат в интервью Газете.ru.
По его словам, Google «шаг за шагом совершает провокационные действия». Последний пример — блокировка канала «Дума ТВ», заявил депутат.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал возможную блокировку ресурса в России. «Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа», — сказал он в интервью РИА Новости.
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