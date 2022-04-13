Минобороны: флагманский крейсер «Москва» затонул при буксировке
Россия и мир
Фото: Сергей Хурбатов / Накануне.ru
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» при буксировке затонул, пишут информагентства со ссылкой на минобороны РФ.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — цитирует военное ведомство ТАСС. (Остойчивость — способность судна противостоять внешним силам, вызывающим его крен, и возвращаться к равновесию).
Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Ранее в четверг в ведомстве сообщали, что крейсер получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, причиной которого стал пожар. Причины самого пожара устанавливаются. Сообщалось, что основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать, а корабль сохранял плавучесть. Принимались меры по буксировке крейсера в порт.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — цитирует военное ведомство ТАСС. (Остойчивость — способность судна противостоять внешним силам, вызывающим его крен, и возвращаться к равновесию).
Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Ранее в четверг в ведомстве сообщали, что крейсер получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, причиной которого стал пожар. Причины самого пожара устанавливаются. Сообщалось, что основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать, а корабль сохранял плавучесть. Принимались меры по буксировке крейсера в порт.
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