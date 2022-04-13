Дефицит европейских красок в типографиях приведет к росту цен на книги и журналы
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Новые санкции Евросоюза приведут к острому дефициту полиграфических красок, которые, в основном, импортировались из ЕС. Вместе с нехваткой бумаги это приведет к кризису в газетной, журнальной и книжной полиграфии в России. Запасов материалов хватит на два-три месяца, пишет «Коммерсант».
Европейские производители уже останавливают поставки. Сейчас российские полиграфисты пытаются наладить поставки красок из Индии, Китая, Южной Кореи и Турции. Однако логистика из этих стран трудоемкая и ее налаживание займет много времени. Кроме того, китайские аналоги на 80–100% дороже, пишет «Коммерсант». Некоторые участники рынка полагают, что уже к концу июля «типографии встанут».
В ближайшее время себестоимость книг, журналов и газет может существенно возрасти. Книги подорожают минимум на 25–30% за год, уже сейчас издатели подняли цены от 5% до 15%, пишет издание со ссылкой на экспертов.
Участники полиграфического рынка надеются, что в России удастся реанимировать отечественное производство.
Ранее ЕС в список товаров, запрещенных для импорта в Россию, включил краски для печати, немелованную и мелованную бумагу, картон, оборудование для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона, а также переплетные машины, оборудование для флексографии, офсетной, высокой и глубокой печати.
Европейские производители уже останавливают поставки. Сейчас российские полиграфисты пытаются наладить поставки красок из Индии, Китая, Южной Кореи и Турции. Однако логистика из этих стран трудоемкая и ее налаживание займет много времени. Кроме того, китайские аналоги на 80–100% дороже, пишет «Коммерсант». Некоторые участники рынка полагают, что уже к концу июля «типографии встанут».
В ближайшее время себестоимость книг, журналов и газет может существенно возрасти. Книги подорожают минимум на 25–30% за год, уже сейчас издатели подняли цены от 5% до 15%, пишет издание со ссылкой на экспертов.
Участники полиграфического рынка надеются, что в России удастся реанимировать отечественное производство.
Ранее ЕС в список товаров, запрещенных для импорта в Россию, включил краски для печати, немелованную и мелованную бумагу, картон, оборудование для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона, а также переплетные машины, оборудование для флексографии, офсетной, высокой и глубокой печати.
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