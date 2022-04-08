ЕР внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении в иностранных компаниях, покинувших Россию
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ/duma.gov.ru
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте ЕР.
Речь идет о тех компаниях, которые приняли решение «без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США», при этом их деятельность «существенно влияла на стабильность экономики», говорится в сообщении. «Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими», — пишут авторы проекта.
Предполагается, что решение по таким компаниям будут принимать в межведомственной комиссии при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. При этом переход к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.
Авторы инициативы добавляют, что иностранным собственникам «сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций». «Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости», — пишут авторы проекта.
Речь идет о тех компаниях, которые приняли решение «без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США», при этом их деятельность «существенно влияла на стабильность экономики», говорится в сообщении. «Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими», — пишут авторы проекта.
Предполагается, что решение по таким компаниям будут принимать в межведомственной комиссии при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. При этом переход к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.
Авторы инициативы добавляют, что иностранным собственникам «сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций». «Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости», — пишут авторы проекта.
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