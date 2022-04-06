ВЦИОМ: определенно счастливыми себя назвали 37% россиян
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные мониторинга уровня счастья россиян.
«Определенно счастливыми» в марте 2022 года себя назвали 37% граждан, «скорее счастливы» еще 46%. «В той или иной степени несчастливыми» считают себя 14% россиян.
Индекс счастья в марте составил 68 п., за год его значение выросло на 4 п. По данным ВЦИОМ, наименьшее значение индекса счастья было зафиксировано 30 лет назад, в феврале 1992 года (6 п.). Тогда доля «определенно счастливых людей» составляла 2%.
Жители мегаполисов реже, чем жители небольших городов, сообщали, что счастливы (Москва и Санкт-Петербург — 76%, города-миллионники — 77%, города с населением 100 тыс. — 89%).
«Определенно счастливыми» в марте 2022 года себя назвали 37% граждан, «скорее счастливы» еще 46%. «В той или иной степени несчастливыми» считают себя 14% россиян.
Индекс счастья в марте составил 68 п., за год его значение выросло на 4 п. По данным ВЦИОМ, наименьшее значение индекса счастья было зафиксировано 30 лет назад, в феврале 1992 года (6 п.). Тогда доля «определенно счастливых людей» составляла 2%.
Жители мегаполисов реже, чем жители небольших городов, сообщали, что счастливы (Москва и Санкт-Петербург — 76%, города-миллионники — 77%, города с населением 100 тыс. — 89%).
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