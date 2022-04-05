Путин: Россия не собирается изолироваться от мира
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный, куда он прибыл вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сделал ряд заявлений о ходе спецоперации на Украине.
- Нет сомнений, что цели и задачи операции будут выполнены. «Цель — помощь людям в Донбассе»;
- ВС РФ действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно;
- Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать «имевшиеся там ростки национализма»;
- столкновение с «выращивавшимися на Украине» антироссийскими силами было неизбежно, вопрос был только во времени;
- Россия не собирается самоизолироваться, и жёстко изолировать извне её тоже нельзя.
- Нет сомнений, что цели и задачи операции будут выполнены. «Цель — помощь людям в Донбассе»;
- ВС РФ действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно;
- Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать «имевшиеся там ростки национализма»;
- столкновение с «выращивавшимися на Украине» антироссийскими силами было неизбежно, вопрос был только во времени;
- Россия не собирается самоизолироваться, и жёстко изолировать извне её тоже нельзя.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области ожидаются небольшие дожди
10 апреля 2022
10 апреля 2022
В Свердловской области похоронили медбрата, погибшего в ходе боевых действий в Украине
03 апреля 2022
03 апреля 2022