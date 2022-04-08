Приложение Сбербанка недоступно для скачивания в App Store с 12 апреля
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store с 12 апреля. Ограничения вводятся в связи с санкциями, сообщили в Сбербанке.
При этом ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно, добавили в банке.
Сообщается, что для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.
Также для скачивания и обновления в App Store недоступны СберБизнес, СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация, СберKids, СберСпасибо, Акционер Сбера. Ранее установленные версии работают без ограничений.
При этом ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно, добавили в банке.
Сообщается, что для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.
Также для скачивания и обновления в App Store недоступны СберБизнес, СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация, СберKids, СберСпасибо, Акционер Сбера. Ранее установленные версии работают без ограничений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Свердловскую область до 12 апреля накроет смог
08 апреля 2022
08 апреля 2022