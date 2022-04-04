Кудрин: в официальном прогнозе снижение ВВП составит более 10%
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам сообщил, что минфин и минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год. По словам Кудрина, в официальном прогнозе снижение ВВП составит более 10%.
«Сейчас минфин и минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — цитирует Кудрина ТАСС.
По его словам, снижение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектами РФ. Федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам. Минфин, по словам главы Счетной палаты, в связи с этим уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета.
«Сейчас минфин и минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — цитирует Кудрина ТАСС.
По его словам, снижение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектами РФ. Федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам. Минфин, по словам главы Счетной палаты, в связи с этим уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета.
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