Финская компания Nokia объявила об уходе с российского рынка
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Финская компания Nokia объявила об уходе с российского рынка. Об этом говорится в релизе на сайте компании.
В компании заявили, что с первых дней событий на Украине «было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно».
«За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — отмечается в заявлении. В компании отметили, что приоритетом остается безопасность и благополучие сотрудников.
Также в компании заявили, что выбрали «ответственный вариант действий при уходе с российского рынка». «Из гуманитарных соображений правительства западных стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя важнейшей инфраструктуры телекоммуникационных сетей в России. Они также подчеркнули важность обеспечения непрерывного потока информации и доступа к Интернету <…> Поэтому, когда мы выйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — заявили в компании.
В 2021 году на долю России приходилось менее 2% чистых продаж Nokia, поэтому в компании не ожидают, что решение уйти с российского рынка повлияет на ее финансовые перспективы.
В компании заявили, что с первых дней событий на Украине «было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно».
«За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — отмечается в заявлении. В компании отметили, что приоритетом остается безопасность и благополучие сотрудников.
Также в компании заявили, что выбрали «ответственный вариант действий при уходе с российского рынка». «Из гуманитарных соображений правительства западных стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя важнейшей инфраструктуры телекоммуникационных сетей в России. Они также подчеркнули важность обеспечения непрерывного потока информации и доступа к Интернету <…> Поэтому, когда мы выйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — заявили в компании.
В 2021 году на долю России приходилось менее 2% чистых продаж Nokia, поэтому в компании не ожидают, что решение уйти с российского рынка повлияет на ее финансовые перспективы.
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