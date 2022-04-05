Лавров: спецоперация на Украине призвана покончить с курсом на доминирование США в мире
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Военная спецоперация на Украине призвана положить конец курсу на полное доминирование США в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — заявил Лавров в интервью телеканалу.
«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — заявил Лавров в интервью телеканалу.
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