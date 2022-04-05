Компания «Нижнекамскнефтехим» выплатила штраф в 1,29 млрд в бюджет РФ
Россия и мир
Фото: Федеральная антимонопольная служба/fas.gov.ru
Компания «Нижнекамскнефтехим» отчиталась об уплате штрафа в 1,29 млрд рублей, сообщает ФАС. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.
«Организация навязывала невыгодные условия, устанавливала различные цены на один и тот же товар и создавала дискриминационные условия при заключении договоров на поставку синтетических каучуков», — говорится в сообщении антимонопольной службы.
ФАС признала ПАО «Нижнекамскнефтехим» нарушившим Закон о защите конкуренции в 2019 году.
«Организация навязывала невыгодные условия, устанавливала различные цены на один и тот же товар и создавала дискриминационные условия при заключении договоров на поставку синтетических каучуков», — говорится в сообщении антимонопольной службы.
ФАС признала ПАО «Нижнекамскнефтехим» нарушившим Закон о защите конкуренции в 2019 году.
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