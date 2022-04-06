«Интеррос» Потанина приобретает Росбанк у французской группы Societe Generale

12.07 Понедельник, 11 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Интеррос/interros.ru
Компания «Интеррос» Владимира Потанина приобретет всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе, сообщается на сайте холдинга.

«Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — говорится в сообщении.

Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России, указано в релизе. Societe Generale также сообщил, что прекращает банковскую и страховую деятельность в РФ.

Инвестиционный портфель компании «Интеррос», созданной в 1990 году Владимиром Потаниным, включает в себя активы в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности («Норникель», «Быстринская ГРК»), девелопмента и туризма (курорт «Роза Хутор»), фармацевтики (компания «Петровакс Фарм»).

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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