В Ступино произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В подмосковном Ступино произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме. По данным МЧС, предварительно пострадали десять человек, включая ребенка. Погиб один человек.«4-5 этаж — обрушение внешних панелей. На 4 этаже разрушение внутренних перегородок двух квартир, на 3 этаже перекос стен, выбиты окна, разрушение одной перегородки, 2 этаж — выбиты окна», — сообщили в МЧС.Предварительно, взрыв газа произошёл на четвёртом этаже. Из здания эвакуировали 60 человек.UPD. По уточненным данным МЧС, в результате взрыва погибли два человека, пять пострадали. Предварительная причина взрыва — утечка газа из-за неисправности оборудования.