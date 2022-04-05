В Ступино произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В подмосковном Ступино произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме. По данным МЧС, предварительно пострадали десять человек, включая ребенка. Погиб один человек.
«4-5 этаж — обрушение внешних панелей. На 4 этаже разрушение внутренних перегородок двух квартир, на 3 этаже перекос стен, выбиты окна, разрушение одной перегородки, 2 этаж — выбиты окна», — сообщили в МЧС.
Предварительно, взрыв газа произошёл на четвёртом этаже. Из здания эвакуировали 60 человек.
UPD. По уточненным данным МЧС, в результате взрыва погибли два человека, пять пострадали. Предварительная причина взрыва — утечка газа из-за неисправности оборудования.
«4-5 этаж — обрушение внешних панелей. На 4 этаже разрушение внутренних перегородок двух квартир, на 3 этаже перекос стен, выбиты окна, разрушение одной перегородки, 2 этаж — выбиты окна», — сообщили в МЧС.
Предварительно, взрыв газа произошёл на четвёртом этаже. Из здания эвакуировали 60 человек.
UPD. По уточненным данным МЧС, в результате взрыва погибли два человека, пять пострадали. Предварительная причина взрыва — утечка газа из-за неисправности оборудования.
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