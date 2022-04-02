Производитель компьютерной техники Acer приостановил деятельность в России
Россия и мир
Фото: официальный сайт Acer/acer.com
Тайваньский производитель компьютерной техники Acer объявил о приостановке деятельности в России.
«В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России. Компания уделяет особое внимание безопасности всех своих сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи каждому сотруднику и его семье, пострадавшим в текущей ситуации», — сообщается на официальном сайте Acer.
Также в компании добавили, что внимательно следят за ситуацией на Украине и сотрудничают с несколькими неправительственными организациями, которые оказывают гуманитарную помощь.
«В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России. Компания уделяет особое внимание безопасности всех своих сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи каждому сотруднику и его семье, пострадавшим в текущей ситуации», — сообщается на официальном сайте Acer.
Также в компании добавили, что внимательно следят за ситуацией на Украине и сотрудничают с несколькими неправительственными организациями, которые оказывают гуманитарную помощь.
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