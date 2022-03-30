Немецкая компания Dr. Oetker уходит с российского рынка и продает завод в Белгороде
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker покидает российский рынок.
Также компания решила продать свой завод в Белгороде российским управляющим предприятия. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на компанию. «Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью уходит из России», — говорится в сообщении.
Ранее компания остановила весь экспорт и прекратила инвестиции в дочернее российское предприятие.
Также компания решила продать свой завод в Белгороде российским управляющим предприятия. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на компанию. «Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью уходит из России», — говорится в сообщении.
Ранее компания остановила весь экспорт и прекратила инвестиции в дочернее российское предприятие.
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