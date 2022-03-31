Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Список
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Об этом сообщил Совет ЕС.
Новые санкции предполагают:
- запрет на заходы российских судов в европейские порты (отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики);
- запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России (запрет вводится с августа 2022 года);
- запрет на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией, включая транзит через ЕС (исключения — для перевозки лекарств, медизделий, продовольствия, а также для транспорта, который передвигается в гуманитарных целях);
- запрет на ввоз в РФ авиатоплива, квантовых компьютеров, полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, транспортного оборудования;
- запрет на ввоз в ЕС морепродуктов и алкоголя, а также древесины, цемента, удобрений из России.
- запрет транзакций и заморозка активов «четырех ключевых банков». «Полный запрет на транзакции введен в отношении четырех ключевых российских банков, на которые приходится 23% рынка в российском банковском секторе», — говорится в заявлении (названия банков пока не опубликованы).
- запрет на участие российских компаний в госзакупках стран ЕС, расширенный запрет на депозиты в крипто-кошельках, а также на продажу валюты и ценных бумаг, номинированных в официальных валютах стран ЕС, в Россию и Белоруссию, а также любому лицу в этих странах.
Кроме того, новый пакет санкций предполагает расширение черного списка и включение в него российских «чиновников, бизнесменов и членов их семей» (имена в заявлении ЕС пока не указаны).
Новые санкции предполагают:
- запрет на заходы российских судов в европейские порты (отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики);
- запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России (запрет вводится с августа 2022 года);
- запрет на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией, включая транзит через ЕС (исключения — для перевозки лекарств, медизделий, продовольствия, а также для транспорта, который передвигается в гуманитарных целях);
- запрет на ввоз в РФ авиатоплива, квантовых компьютеров, полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, транспортного оборудования;
- запрет на ввоз в ЕС морепродуктов и алкоголя, а также древесины, цемента, удобрений из России.
- запрет транзакций и заморозка активов «четырех ключевых банков». «Полный запрет на транзакции введен в отношении четырех ключевых российских банков, на которые приходится 23% рынка в российском банковском секторе», — говорится в заявлении (названия банков пока не опубликованы).
- запрет на участие российских компаний в госзакупках стран ЕС, расширенный запрет на депозиты в крипто-кошельках, а также на продажу валюты и ценных бумаг, номинированных в официальных валютах стран ЕС, в Россию и Белоруссию, а также любому лицу в этих странах.
Кроме того, новый пакет санкций предполагает расширение черного списка и включение в него российских «чиновников, бизнесменов и членов их семей» (имена в заявлении ЕС пока не указаны).
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