ЦБ снизит ключевую ставку до 17% годовых с 11 апреля
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 17 % годовых с 11 апреля. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала», — говорится в релизе.
В Банке России сообщили, что в данное время наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. При этом уточняют, что годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на «существенное замедление темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля».
«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — сообщает ЦБ РФ.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых в связи с «кардинальным изменением внешних условий для российской экономики».
«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала», — говорится в релизе.
В Банке России сообщили, что в данное время наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. При этом уточняют, что годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на «существенное замедление темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля».
«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — сообщает ЦБ РФ.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых в связи с «кардинальным изменением внешних условий для российской экономики».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
На Урале задержаны подозреваемые в мошенничестве при обналичивании средств маткапитала
05 апреля 2022
05 апреля 2022