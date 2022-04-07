Патриарх Кирилл проводит отпевание Владимира Жириновского в Храме Христа Спасителя в Москве
Россия и мир
Фото: кадр трансляции канала Москва 24/m24.ru
В эти минуты в Храме Христа Спасителя в Москве проходит отпевание Владимира Жириновского. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В храме собрались родные и близкие политика, его друзья, соратники, однопартийцы.
Патриарх призвал тех людей, «которые может быть когда-то входили в конфликт с покойным, в молитвах простить прежние обиды».
Церемония прощания состоится в колонном зале Дома союзов. Похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.
В храме собрались родные и близкие политика, его друзья, соратники, однопартийцы.
Патриарх призвал тех людей, «которые может быть когда-то входили в конфликт с покойным, в молитвах простить прежние обиды».
Церемония прощания состоится в колонном зале Дома союзов. Похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.
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