Михаил Барщевский прогнозирует резкий рост коррупции в России
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Полпред правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский спрогнозировал резкий рост уровня коррупции в стране на фоне западных санкций. Об этом он заявил на круглом столе в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ, пишет РБК.
«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — сказал он.
Михаил Барщевский считает, что ужесточение наказания не станет панацеей от коррупционных правонарушений. «Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — сказал он.
По мнению Барщевского, действенным методом по борьбе с коррупцией может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества.
«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — сказал он.
Михаил Барщевский считает, что ужесточение наказания не станет панацеей от коррупционных правонарушений. «Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — сказал он.
По мнению Барщевского, действенным методом по борьбе с коррупцией может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!