Украинский журналист Гордон внесен в список экстремистов и террористов в РФ
Россия и мир
Фото: скрин с сайта Росфинмониторинга/fedsfm.ru
Украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в список экстремистов и террористов в РФ, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.
21 марта СК РФ возбудил против Гордона уголовное дело сразу по трем статьям УК (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ).
Дмитрий Гордон известен своими интервью с политиками, общественными деятелями, писателями и т.д. На его youtube-канале больше 2 миллионов подписчиков.
21 марта СК РФ возбудил против Гордона уголовное дело сразу по трем статьям УК (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ).
Дмитрий Гордон известен своими интервью с политиками, общественными деятелями, писателями и т.д. На его youtube-канале больше 2 миллионов подписчиков.
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