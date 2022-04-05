Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Жириновского
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — говорится в телеграмме президента.
Владимир Жириновский умер сегодня после тяжёлой и продолжительной болезни, сообщили в Госдуме.
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — говорится в телеграмме президента.
Владимир Жириновский умер сегодня после тяжёлой и продолжительной болезни, сообщили в Госдуме.
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