В России зарегистрировали жизненно важный препарат L-тироксин Реневал для щитовидной железы
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин Реневал (международное непатентованное наименование Левотироксин натрия). Он применяется для терапии заболеваний щитовидной железы, для лечения тяжелых нарушений эндокринной системы. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
Российская фармкомпания ПФК «Обновление» будет производить препарат в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг. В ведомстве сообщают, что мощности фармкомпании позволяют выйти на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц. Запуск производства планируется в течение месяца.
Большая часть препаратов с действующим веществом Левотироксин натрия, которые продаются в российских аптеках, импортного производства. В марте препараты L-Тироксин и Эутирокс практически исчезли с прилавков. Производители рассказывали «Вечерним ведомостям» о причинах возникшего дефицита.
Российская фармкомпания ПФК «Обновление» будет производить препарат в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг. В ведомстве сообщают, что мощности фармкомпании позволяют выйти на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц. Запуск производства планируется в течение месяца.
Большая часть препаратов с действующим веществом Левотироксин натрия, которые продаются в российских аптеках, импортного производства. В марте препараты L-Тироксин и Эутирокс практически исчезли с прилавков. Производители рассказывали «Вечерним ведомостям» о причинах возникшего дефицита.
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