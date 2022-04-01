Взгляд эксперта: ожидать «коллапса» в кондитерском производстве не приходится

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

На фоне роста курса доллара и евро и усложнения логистических схем российские предприятия, связанные с производством кондитерских и хлебобулочных изделий, вынуждены закупать импортное сырьё по более высоким ценам. При этом кондитеры могут пересмотреть вес некоторых позиций и стратегию по упаковке. О ситуации на кондитерском рынке «Вечерним ведомостям» рассказала председатель Совета директоров и основатель кондитерской фабрики «Конфаэль» Ирина Эльдарханова.Как утверждает Ирина Эльдарханова, ситуация во внешней экономике практически не скажется на экспорте российской кондитерской продукции.«Обострение отношений с рядом государств Европы и Америки неизбежно скажется на экспорте продукции российских предприятий в те страны, которые включены в утверждённый правительством РФ список недружественных стран. Однако есть немало государств, поддерживающих Россию в сложившейся ситуации. С ними экономические связи не потеряны и будут развиваться. Логистические цепочки будут перестроены. Экспорт продолжится, но изменятся его направления», – говорит Ирина Эльдарханова.При этом стоит отметить, что «в определённой мере» отрасль зависит от импортного сырья, оборудования, комплектующих, упаковки. Например, Россия импортирует орехи, сухофрукты, какао-бобы, лимонную кислоту, красители и ароматизаторы. Также, по замечанию Ирины Эльдархановой, производители дешёвых конфет, вафель и тортов используют пальмовое масло, которое не производится в России. Есть часть ингредиентов, которые производятся из импортных компонентов, например, сахар. По словам эксперта, ситуация с ним довольно «неоднозначная». Однако «в среднем кондитеры получают от 60% до 90% сырья от российских поставщиков». «Мука, сахар, сахарная пудра, фруктовые и ягодные начинки есть российские», — говорит Ирина Эльдарханова.По словам Эльдархановой, до 80 % кондитерской продукции российские производители смогут производить без поставок из стран Европы и Америки.Конечно, аналогов какао-бобов и пальмового масла в России нет и быть не может, по словам основателя фабрики. Однако она прогнозирует, что «орехи, сухофрукты, лимонную кислоту, красители и ароматизаторы достойного качества, возможно, удастся со временем получать свои».Конечно, сложности с логистикой и увеличение закупочных цен на импортные компоненты, используемые в кондитерской промышленности, скажутся на покупателях. Однако, как думает Ирина Эльдарханова, «в сегменте дешёвых кондитерских изделий производители будут искать новые способы снизить себестоимость выпускаемой продукции. Кондитеры, специализирующиеся на изготовлении сладостей премиального качества из классических натуральных ингредиентов, могут уменьшать вес некоторых позиций, пересматривать стратегию по упаковке». Так они смогут удешевить продукцию без ущерба качеству. Также маркетологи всегда использовали разного рода акции, однако в настоящий момент применение этого маркетингового инструмента «может быть объективно затруднено».Между тем, Ирина Эльдарханова напомнила, что «в России действует антимонопольный закон». Она добавила, что «в недавнее время выпущены распоряжения, направленные на пресечение злоупотреблений в сфере ценообразования. «Ручное регулирование цен», по заявлению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, вводить не планируется, так как это неизбежно приведёт к дефициту и снижению качества продукции».Что касается ассортимента кондитерской продукции, то он не поредел на полках магазинов. По словам эксперта, это обусловлено, во-первых, тем, что имеются складские запасы, а во-вторых, тем, что производство продолжается. «Оно и будет продолжено. Катастрофы на рынке производства сладостей и хлебобулочных изделий в России не предвидится».В целом Ирина Эльдарханова уверена, что «опасаться коллапса не приходится». В России «всегда было развито кондитерское производство». Большую часть продукции Россия может производить самостоятельно, не прибегая к использованию импортных ингредиентов. Безусловно, не для всех из них имеются аналоги. Но их можно поставлять из других стран, для чего потребуется изменить логистические схемы, а некоторые из них, вероятно, будет возможно в скором времени производить и у нас.