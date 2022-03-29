В Бухаресте автомобиль врезался в забор российского посольства и загорелся, водитель погиб
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В среду утром возле посольства России в Бухаресте произошел пожар. Автомобиль въехал в ограждение вокруг здания и загорелся, сообщил румынский новостной канал Digi 24.
По информации источников канала, близких к следствию, это мог быть преднамеренный жест. Водитель якобы осознанно на высокой скорости направлялся к главным въездным воротам и врезался в ограждение, сообщает канал. Водителя спасти не удалось.
Движение в районе, где расположено посольство, перекрыто.
По информации источников канала, близких к следствию, это мог быть преднамеренный жест. Водитель якобы осознанно на высокой скорости направлялся к главным въездным воротам и врезался в ограждение, сообщает канал. Водителя спасти не удалось.
Движение в районе, где расположено посольство, перекрыто.
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