Американская компания Intel объявила о приостановке работы в России
Россия и мир
Фото: соцсети Intel Russia
Американская компания Intel, крупнейший производитель микропроцессоров, объявила о приостановке бизнеса в России. Об этом сообщается на сайте компании.
«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России», — говорится в сообщении.
В России у компании 1,2 тыс. работников, в Intel заявили, что работают над поддержкой всех сотрудников.
В начале марта компания приостановила поставки клиентам в России и Беларуси из-за ситуации на Украине.
«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России», — говорится в сообщении.
В России у компании 1,2 тыс. работников, в Intel заявили, что работают над поддержкой всех сотрудников.
В начале марта компания приостановила поставки клиентам в России и Беларуси из-за ситуации на Украине.
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