Жители Щукино жалуются на драки из-за просроченных продуктов магазина «Дикси»
Россия и мир
Фото: Мария Белова/группа "Подслушано Щукино" в ВК
Жители московского района Щукино пожаловались на драки и беспорядок у мусорных контейнеров, куда, по их словам, выбрасывает просроченные продукты магазин «Дикси».
Пост об этом появился в паблике «Подслушано Щукино» в ВК. Пользователь Мария Белова опубликовала фотографии и видеозапись, на которой видно, как порядка 10 человек с сумками, пакетами и ящиками собрались у мусорных контейнеров. На записи видно, как двое из них начинают друг друга толкать.
Автор поста пишет, что драки происходят каждый вечер. «Прямо под окнами стоят мусорные контейнеры, и каждый вечер происходит это. Дикси выбрасывают свои продукты в эти контейнеры, и приходят вот такие люди, которые дерутся из-за еды». По словам местных жителей, за просрочкой приходят «не бомжи». Дворникам приходится убирать грязь и мусор, которые остаются после таких потасовок. Пользователи пишут, что если бы у магазина были свои контейнеры для мусора, проблемы бы не было.
В комментариях к посту также сообщается о похожих ситуациях в других дворах, в частности, пишут, что люди приходят к мусорным бакам за просроченными продуктами из магазина «Перекресток».
В магазине «Дикси» ситуацию пока не комментировали, мы отправили им официальный запрос.
Пост об этом появился в паблике «Подслушано Щукино» в ВК. Пользователь Мария Белова опубликовала фотографии и видеозапись, на которой видно, как порядка 10 человек с сумками, пакетами и ящиками собрались у мусорных контейнеров. На записи видно, как двое из них начинают друг друга толкать.
Автор поста пишет, что драки происходят каждый вечер. «Прямо под окнами стоят мусорные контейнеры, и каждый вечер происходит это. Дикси выбрасывают свои продукты в эти контейнеры, и приходят вот такие люди, которые дерутся из-за еды». По словам местных жителей, за просрочкой приходят «не бомжи». Дворникам приходится убирать грязь и мусор, которые остаются после таких потасовок. Пользователи пишут, что если бы у магазина были свои контейнеры для мусора, проблемы бы не было.
В комментариях к посту также сообщается о похожих ситуациях в других дворах, в частности, пишут, что люди приходят к мусорным бакам за просроченными продуктами из магазина «Перекресток».
В магазине «Дикси» ситуацию пока не комментировали, мы отправили им официальный запрос.
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